Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Antalya'da Türk asıllı iki Alman gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Türk asıllı 2 Alman vatandaşı gözaltına alındı.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün havayolu ile Antalya'ya gelen Türk asıllı Alman vatandaşları K.A. ve eşi S.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel...

Antalya'da Türk asıllı iki Alman gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Türk asıllı 2 Alman vatandaşı gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün havayolu ile Antalya'ya gelen Türk asıllı Alman vatandaşları K.A. ve eşi S.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A, ifade için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin ifade alım işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antalya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5