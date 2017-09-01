Antalya'da Türk asıllı iki Alman gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Türk asıllı 2 Alman vatandaşı gözaltına alındı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün havayolu ile Antalya'ya gelen Türk asıllı Alman vatandaşları K.A. ve eşi S.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A, ifade için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin ifade alım işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.