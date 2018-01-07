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Antalya'da uyuşturucudan ölüm iddiası

- Hayatını kaybeden üniversite öğrencisine uyuşturucu sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucudan ölüm iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucudan öldüğü öne sürülen üniversite öğrencisine uyuşturucu sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahatlı Mahallesi'ndeki evde öğrenci arkadaşlarıyla yaşayan ve önceki gün gece geç saatlerde alkol kullanan 4 öğrenciden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Emre Ö. (21), rahatsızlandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin diğer öğrencilerle yaptığı görüşme sonucu ölümün uyuşturucu kullanımı sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Konuyu devralan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap sattığı tespit edilen Durmuş E. (20) isimli üniversite öğrencisinin Finike'nin Turunçova Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Durmuş E.'nin beyanında uyuşturucu maddeleri Kubilay A.'dan (21) aldığını söylemesi üzerine söz konusu kişinin Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evinde ve aracında arama yapıldı. Aramada, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Durmuş E. ve Kubilay A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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AntalyaNarkotikUyuşturucu
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