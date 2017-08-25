Antalya'da yakalanan darbeci yarbay hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya'da yakalanan Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Yarbay Özcan Karacan, Ankara'da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası kapsamında tutuklandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde, 16 Ağustos'ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yakalanan Karacan hazır edildi.

Sincan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince duruşma salonuna getirilen Karacan'ın yakalama kararı yüzüne okunarak savunması için söz verildi. Karacan, iddianameyi okuyup savunmasını hazırlamak için mahkemeden süre talebinde bulundu. Karacan, "Hakkımdaki bazı şeylerin doğru olduğunu zaten tespit etmişsiniz. Bunları inkar edecek değilim. Hem içeride hem dışarıda süreçle ilgili bilgi sahibi olma fırsatım oldu. Söylediğim her şey doğru olacak. Hatırlayamadıklarım eksik kalabilir, hakkımdaki iddianamenin tamamını okuyabilmek için yasal süreyi kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik tarafından sanık Karacan'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin özeti okundu.

Buna göre, Antalya'da gecekondu mahallesinde büyüdüğünü ve başarılı bir öğrenci olarak her zaman örnek gösterildiğini bu yüzden FETÖ'nün kendisini takibe aldığı belirten Karacan, "Ben hayatım boyunca bir yönlendirmeye boyun eğmedim ama bunlarla da gönül bağımı sürdürdüm." diye konuştu.

Karacan şöyle ifade verdi:

"Harp Okulu 3. sınıftan itibaren zaman zaman evlere gelmemi istediler. Ben o evlerde 'abi' denilen insanların arkasında namaz kıldım. Bunlar benim hayatımda, kararlarımda öncü veya fikir veren durumuna hiç gelemediler. Bunun en önemli örneği eşimle evlenmemdir. Ben, eşimle tamamen Türk aile gelenek ve göreneklerine göre evlendim. Onlar benimle irtibatı kesmeyerek gönül bağımızın kopmamasını sağladılar. Benim uzun yıllardır kullanmakta olduğum cep telefonumu arayarak, iletişime geçiyorlardı. Ben herhangi bir iletişim programını telefonuma yüklemedim. Ben darbe ile tüm bilgileri Ünsal (Coşkun) Paşa'dan aldım ancak darbe yapıyoruz gibi bir söylemde bulunmadı. 2016 yılı Ramazan Bayramı'ndan sonra ailemle tatil planlamıştım. Malatya'da tatildeyken, 6-7 Temmuz'da telefondan arandım. Arayan Abdullah kod isimli şahıstı. Benden tatilimi kesip, hemen gelmemi istedi. Tabii benim cemaat mensubu olduğumu bilmeyen aileme ve komşuma bu durumdan haberdar etmedim. Mesleğim gereği dönmem gerektiğini söyledim. Ankara'ya geldikten sonra ailemi eve yerleştirdim. Şahsın evi Dikmen'deydi, evine gittim. 'Ünsal Paşa size bir emir verecek, onu üzmeyecekmişsiniz' dedi. Pazartesi, Ünsal Paşa'nın odasına gittim, yanında Halil Gül vardı. Bana uçuş faaliyeti olacağını çok sayıda helikopterin lazım olduğunu söyleyerek, liste uzattı, eklemek çıkarmak istediğim personel olup olmadığını sordu. Bana görevi tam bir ketumiyet ve askeri teamüller içerisinde verdi."

- Tutuklanmasına karar verildi

Karacan'ın ifadelerinin okunmasının ardından, duruşma savcısı Aytekin Cenikli, sanık Karacan'ın tutuklanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından Karacan'ın savunma için süre talebinin kabulüne ve hakkındaki mevcut deliller doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.

- Üç davada yargılanıyor

Antalya'da yakalanan eski Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Özcan Karacan, darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundaydı.

Genelkurmay çatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da görülen dava ile Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin açılan davanın sanıkları arasında yer alan Karacan, darbecilerin hazırladığı sözde Yurtta Sulh Konseyi listesinde 31. sırada bulunuyor.

Karacan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için oluşturulan timi görevlendirenlerden olduğu belirlendi. Darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rehin almak için yaptıkları planların ayrıntılarının yer aldığı Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, Karacan'ın da katıldığı planlama toplantılarının ayrıntıları yer aldı.

Ankara'da darbeye hazırlık faaliyetlerine de katıldığı tespit edilen Karacan'ın darbe gecesi için mühimmat depolanması emrini verdiği de ortaya çıktı. Darbe girişimi günü saat 13.00 sıralarında, hafta sonu jandarma ile ortak gösteri tatbikatı yapılacağı gerekçesiyle 800 adet 20 milimetrelik top mühimmatının depolanmasını sağladığı belirlenen Karacan'ın ayrıca Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından darbe girişiminde kullanılmak üzere mühimmat, personel ve helikopterlerin Ankara'ya gönderilmesi talimatını verdiği tespit edildi. Bu kapsamda bin 500 mühimmat, 2 helikopterle Ankara'ya ulaştırıldı.