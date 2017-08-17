Antalya'da yakalanan FETÖ sanığı

ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve Antalya'da yakalanan sanık eski Yarbay Özcan Karacan, Ankara'ya götürüldü.

Sanık Karacan'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sanık, oluşturulan özel ekiple Ankara'ya götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Karacan dün Antalya'da, üzerinden çıkan sahte kimlikteki bilgilere doğru cevap veremeyince yakayı ele verdiği anlaşılmıştı.

Karacan'ın yakalanmamak için çok kilo verdiği, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği belirlenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın da firari sanığı olduğu ifade edilmişti.