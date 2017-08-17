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Antalya'da yakalanan FETÖ sanığının eşi serbest bırakıldı

ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundayken dün Antalya'da yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan'ın eşi Berrin Karacan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest...

Antalya'da yakalanan FETÖ sanığının eşi serbest bırakıldı

ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundayken dün Antalya'da yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan'ın eşi Berrin Karacan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına alınan Berrin Karacan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "Mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Karacan, dün Antalya'da üzerinden çıkan sahte kimlikteki bilgilere doğru cevap veremeyince yakayı ele vermişti.

Yakalanmamak için çok kilo verdiği, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği belirlenen Karacan'ın yanına sık sık gelip gittiği belirlenen ve gözaltına alınan kadının, eşi Berrin Karacan olduğu anlaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın da firari sanığı olan Karacan, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde gözaltına alınmış ve ardından Ankara'ya getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Berrin KaracanFetöÖzcan Karacan
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