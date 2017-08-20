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Antalya'da yapılması planlanan Boğaçayı Projesi

- Antalya Büyükşehir Belediyesi: - "Boğaçayı Projesi, Antalya'nın yaşam kalitesini ve turizm cazibesini artıracak Türkiye'nin en büyük projelerinden birisidir"

Antalya'da yapılması planlanan Boğaçayı Projesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılması planlanan Boğaçayı Projesi'nin, Antalya'nın yaşam kalitesini ve turizm cazibesini artıracak Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Boğaçayı Projesi'ne ilişkin Bakanlar Kurulu Karanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı ve kararın 18 Ağustos 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

927 kilometrekarelik bir havzayı içeren Boğaçayı Projesi'nin, Büyük Liman'ın mendireğin arkasında 500 yat kapasiteli bir marina, taşkın önleme ve rekreasyon, özel proje alanı, film stüdyoları ve doğal yaşam parkı olmak üzere 4 ayrı etabı içerdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Boğaçayı Projesi, Antalya'nın yaşam kalitesi ve turizm cazibesini arttıracak Türkiye'nin en büyük projelerinden birisidir. Proje etaplarından en önemli etap olan film platoları ve yaşam alanlarına ilişkin, alanın yapımına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı çıkmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı eki tabloda belirtilen Hazineye ait taşınmazlar, 4706 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi kapsamında proje esaslı olmak şartıyla hasılat paylaşımı esasına göre ihale edilecektir. Böylece Boğaçayı Projesi'nde Hazineye ait araziler için Türkiye'de ilk defa Maliye Bakanlığı ile bir belediyenin proje esaslı mülkiyet satışı birlikte yapılacaktır. Film platolarının inşa edilmesi ile Antalya, dünyanın film çekim merkezlerinden birisi olacaktır. Hollywood'daki sinema stüdyolarına benzer eğlence merkezleri ve sinema salonları bu alana inşa edilecektir."

Çakırlar Mahallesi'ndeki 746 bin 79 metrekarelik alanda uluslararası film şirketlerine hitap edecek film stüdyoları, temalı park, ar-ge üniteleri, üniversite, sağlık ve konaklama tesisleri, yaşam ve ticaret alanları, eğlence parkları ve fuar alanları inşa edileceği belirtilen açıklamada, Liman Mahallesi'ne ise özel proje alanı olarak belirlenen parsellerde rekreasyon, yeme-içme üniteleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon, banka hizmetleri, konaklama üniteleri, yaşam ve ticari üniteler inşa edileceği kaydedildi.

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AntalyaAntalya Büyükşehir BelediyesiBoğaçayı Projesi
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