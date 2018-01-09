Antalya'daki FETÖ operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli 10 askeri personel adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şehirdeki askeri birimlerde görev yapan ancak FETÖ için çalıştıkları öne sürülen askeri personele ilişkin 27 Aralık 2017'de operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda "mahrem imam" olarak bilinen şüpheli 10 askeri personel gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.