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Antalya'daki kaçak göçmen operasyonu

- Alanya açıklarında sürüklenen teknede yakalanan aralarında çocukların da bulunduğu 30 Suriyeli göçmen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi - Göçmenlerin 4 gündür denizde olduğu ortaya çıktı

Antalya'daki kaçak göçmen operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında yakalanan aralarında çocukların da bulunduğu 30 Suriyeli göçmenin 4 gündür denizde olduğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Alanya açıklarında bir teknenin sürüklendiği ve içinde insanların olduğu ihbarı üzerine üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler, 50 mil açıktaki tekneye operasyon düzenledi. Ekipler, Suriyeli 5'i çocuk, 2'si kadın 30 kişiyi Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi.

Kaçakların, Mersin'de biri Türk diğeri Suriyeli iki kaptanın temin ettiği sürat teknesiyle kişi başı bin dolar karşılığında Kıbrıs Adası'na götürülmek üzere 2 Nisan'da yola çıktığı tespit edildi.

Suriyeli kaptanın yakıtlarının bittiği gerekçesiyle gelen bir başka tekneyle kaçtığı, göçmenlerin ise 4 gündür denizde olduğu öğrenildi.

Sahil güvenlik ekipleri kaçakları taşıyan teknenin su aldığı tespitinde de bulundu.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKaçak GöçmenSahil Güvenlik
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