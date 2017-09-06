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Antalya'daki Rus okulunda ders zili çaldı

- Rusya Federasyonu müfredatına göre eğitim veren Eduant Özel Rus Okulunda, yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Antalya'daki Rus okulunda ders zili çaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Rusya Federasyonu müfredatına göre eğitim veren Eduant Özel Rus Okulunda ders zili çaldı.

Okula, Antalya'da yaşayan Rus, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova vatandaşlarının yanı sıra Türklerle evlilik yapanların çocukları katıldı.

Rusça eğitimin verildiği ülkelerde eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla düzenlenen "Bilgi Bayramı", Eduant Özel Rus Okulunda da törenle kutlandı. Bayram kutlamasına anne ve babalarıyla gelen öğrenciler, dans gösterisi sunup şarkılar söyledi.

Törene katılan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'daki yerleşik yabancılar ve Türklerle evlenen Rusların çocuklarının ana dilde eğitim almalarının yanında Türkçe ile diğer yabancı dilleri öğrenmelerinin, ülkeler arasında köprü kurulmasını sağladığını kaydetti.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise bu tür okulların iki ülke arasındaki insan ilişkilerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Victor Bikkenev, Rusçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Almanca derslerinin de bulunduğunu belirterek, kendilerine her türlü desteği veren Türk yetkililere teşekkür etti.

Törende, birinci sınıf öğrencileri, taşınabilir okul zilini çaldı. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, törenin ardından okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Okulda, bu yıl anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretimde yaklaşık 200 öğrencinin eğitim alacağı bildirildi.

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