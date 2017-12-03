Antalya'daki silahlı soygun

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir markete pompalı tüfekle giren ve kasadaki parayı çalan kişi tutuklandı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde bir marketten hırsızlık yapan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erdinç P. (48) sevk edildiği mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir markete pompalı tüfekle girmeye çalışan zanlı, kapılar kilitli olunca olay yerinden kaçmış, bu kez yol üstünde bulunan ikinci bir makete girerek kasadaki yaklaşık 700 lirayı alarak kaçmıştı.

Market çalışanlarının polisi aramasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş, yapılan çalışmalar sonrası şüpheli, Yeşilbahçe Mahallesi kapalı pazaryerinde yakalanmıştı.

Şüphelinin her iki soyguna ait güvenlik kamera görüntülerine de ulaşan ekipler, Erdinç P'nin yüzünün kapalı bir şekilde eylemi gerçekleştirdiğini belirledi.