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Antalya'daki tarihi han turizme kazandırıldı

- Akseki ilçesinde bin 800'lü yılların sonunda inşa edilen Sarıhacılar Hanı, valiliğin desteğiyle yapılan restorasyon sonrası ziyarete açıldı - Antalya Valisi Karaloğlu: - "Kalkınma ve tanıtım yerelde başlar. Biz buralara sahip çıkacağız"

Antalya'daki tarihi han turizme kazandırıldı

ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde, restorasyonu tamamlanan, 1800'lü yılların sonunda yapılan Sarıhacılar Hanı turizme kazandırıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sarıhacılar Mahallesi'ndeki düğmeli evleri ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti, daha sonra valiliğin desteğiyle restore edilen 1800'lü yılların sonundan kalma hanın açılışını yaptı.

Han, Akseki Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi doğrultusunda Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan alınan izin, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından tahsis edilen kaynakla başlanan restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Antalya kültürünü muhafaza edebilmenin tarihi bölgeleri koruyabilmekle mümkün olacağını söyledi.

Akseki ve Sarıhacılar'ın yeniden ihya edilmesi gerektiğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İnsanın olmadığı, insan nefesinin olmadığı hiçbir yerde yaşamı devam ettiremezsiniz. Biz bu binaları yapar, inşa eder onarırız ama Aksekililer, Antalya turizmcisi, buralara sahip çıkmazsa buralar yine boş kalır. Toroslarda ve Torosların arkasında muhteşem bir kültürümüz, medeniyetimiz, mimarimiz var. Bunun da en az sahillerimiz kadar değerli olduğunu önce biz bileceğiz. Kalkınma ve tanıtım yerelde başlar. Biz buralara sahip çıkacağız."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise tarihi mekanların yeniden halkın kullanımına, turizme sunulmasından dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hanın açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra, programa katılanlar, Sarıhacılar Mahallesi ile Akseki arasında bulunan 3 bin 400 metrelik antik yolda yürüyüş yaptı.

Programa Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal da katıldı.






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