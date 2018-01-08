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Antalya'daki uyuşturucudan ölüm iddiası

- Hayatını kaybeden üniversite öğrencisine uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli salıverildi

Antalya'daki uyuşturucudan ölüm iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisine uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Evde öğrenci arkadaşlarıyla yaşayan Emre Ö'nün (21) uyuşturucudan öldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisi Durmuş E. (20) ile Kubilay A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece salıverildi.

Emre Ö, önceki gece öğrenci arkadaşlarıyla kaldığı Ahatlı Mahallesi'ndeki evde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Emre Ö'nün ölümüne kullandığı uyuşturucunun neden olduğu öne sürülmüş, gence uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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