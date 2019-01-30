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Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı

- BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Geçtiğimiz yıl Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı"

Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı
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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, geçen yıl Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

BAİB Başkanı Bahar, şehirdeki bir sivil toplum kuruluşunun toplantısında yaptığı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini içeren bölge ihracatı ve yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bahar, bölgeden yapılan ihracatta iki ana sektörün, işlenmemiş mermer ağırlıklı madencilik ile yaş sebze ve meyve sektörleri olduğunu belirtti.

Antalya'da madencilik sektörünün yaptığı ihracattan geçen yıl 485 milyon dolar gelir elde edildiğini açıklayan Bahar, bunun çoğunluğunun işlenmemiş doğal taşlardan oluştuğunu kaydetti.

Bahar, geçen yıl Antalya'dan 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldığını, bunun yanı sıra kimyevi maddeler ihracatının da 166 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

- "Bütün imkanlar burada"

Antalya'da diğer sektörlerin de ayağa kaldırılması gerektiğini anlatan Bahar, bölgenin temel sorununun nitelikli ihraç ürünlerini üretememesi olduğunu savundu.

Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur'da katma değeri yüksek ihraç ürünlerin üretim kabiliyetinin artırılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak "Bütün imkanlar burada var. Şu fiziki şartlara göre organize sanayi bölgesinde boş yer kalmaması lazım." diye konuştu.

- "İki dil bilen Ruslar burada"

Antalya'da yaşayan Rus nüfusa da dikkati çeken BAİB Başkanı Bahar, iki ülke arasındaki şirket evliliklerinin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

14 Şubat'ta Rusya'da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla toplantı yapılacağını belirten Bahar, "Para orada varsa, imkan burada var. İki dil bilen Ruslar da burada var." dedi.



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