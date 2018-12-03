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Antalya'nın batısı için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya'nın batısındaki kıyı ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde başlayacak...

Antalya'nın batısı için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Antalya'nın batısındaki kıyı ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, kentin batısındaki Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş gibi kıyı ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı (50-100 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMeteoroloji Genel MüdürlüğüYağış
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