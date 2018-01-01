Antalya'nın talihlisi merak konusu

ANTALYA (AA) - Üst üste iki kez Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, şanslı kişinin kimliği merak ediliyor.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satıldığını kaydetti.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği "9794035" numaralı çeyrek biletin hangi bayiden satıldığını belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Sayar, "Milli Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü resmi tatil olduğu için bugün kapalı. Yarın sabah müdürlük açıldığında biletin hangi bayiden satıldığını öğreneceğiz. Bayilerden de henüz bir dönüş olmadı. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Antalya'nın talih oyunlarında şanslı bir il olduğunu söyleyen Sayar, Milli Piyangonun geçen yılki büyük ikramiyesinin de Antalya'ya isabet ettiğini belirtti.

Bu arada, büyük ikramiyenin isabet ettiği talihlinin kimliği kentte günün konusu oldu. Sokakta birçok kişinin, ikramiye sahibinin alacağı parayla neler yapabileceğiyle ilgili konuştukları dikkati çekti.

Milli Piyango talihlisinin kimliğini merak edenler, kazanılan ikramiyenin ihtiyaç sahibi birine çıkmış olması temennisinde bulundu.