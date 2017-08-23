Antalya'ya

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ AŞ tarafından yaptırılan "Balık Çarşısı" törenle hizmete girdi.

Lara bölgesinde Düden Parkı'nda yapılan Balık Çarşısı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Belediyenin bugüne kadar çok alışık olunmayan hizmetlerinden birinin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin en güzel sahil şehirlerinden biri olan Antalya'da, deniz toplu taşıma hizmetinin birkaç sene önce başlatıldığını, her kesime hitap eden yeni plajlar yapıldığını, Konyaaltı Sahil Projesi, Kruvaziyer Liman gibi projelerde de önemli mesafe kat edildiğini anlatan Türel, "Halkımıza denizle barışık yaşam alanları oluşturulması hususunda çok önemli adımlar söz konusu. Boğaçayı Sahil Projesi'ne ilişkin adımımızı da inşallah bayramdan sonra atıyoruz." diye konuştu.

Balık Çarşısı'nda vatandaşlara piyasaya fiyatlarının çok altında hizmet sunulacağını aktaran Türel, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız son derece uygun fiyatlarla balık alabilecek. Antalya'da fevkalade kaliteli balık lokantaları var ama burası balık lokantası değil. Balık Çarşısı fikri halkımızın burayı sosyal buluşma noktası olarak göreceği bir mantıkla ortaya çıktı. Burası balık pazarı hüviyetinde. Sebze, meyvenizi de alabileceksiniz. Balığınızı pişirtip evinize de gidebileceksiniz. Aldığınız balığı kilogram fiyatının üzerine porsiyon başına 5 lira ile pişirtip burada da yiyebileceksiniz. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik büyüklükte bir alan burası. Arkadaşlar 'Türkiye'nin en büyüğü' diyorlar. Doğru değilse onların yalancısıyım. Aynı anda 2 bin kişiye hizmet verilebilecek."

Açılışa katılan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Büyükşehir Belediyesinin sadece alt yapı, üst yapı belediyeciliği yapmadığını, sosyal belediyecilik, gelir getirici belediyecilik, kültür belediyeciliğini de çok başarılı bir şekilde yaptığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından tesisin açılış kurdelesi Türel tarafından kesildi. Açılış gününe özel ücretsiz balık ikram edilmesi yoğunluğa neden oldu.