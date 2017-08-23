Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Antalya'ya "Balık Çarşısı"

- Lara bölgesindeki Düden Parkı'nda açılan çarşı törenle hizmete girdi

Antalya'ya

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ AŞ tarafından yaptırılan "Balık Çarşısı" törenle hizmete girdi.

Lara bölgesinde Düden Parkı'nda yapılan Balık Çarşısı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Belediyenin bugüne kadar çok alışık olunmayan hizmetlerinden birinin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin en güzel sahil şehirlerinden biri olan Antalya'da, deniz toplu taşıma hizmetinin birkaç sene önce başlatıldığını, her kesime hitap eden yeni plajlar yapıldığını, Konyaaltı Sahil Projesi, Kruvaziyer Liman gibi projelerde de önemli mesafe kat edildiğini anlatan Türel, "Halkımıza denizle barışık yaşam alanları oluşturulması hususunda çok önemli adımlar söz konusu. Boğaçayı Sahil Projesi'ne ilişkin adımımızı da inşallah bayramdan sonra atıyoruz." diye konuştu.

Balık Çarşısı'nda vatandaşlara piyasaya fiyatlarının çok altında hizmet sunulacağını aktaran Türel, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız son derece uygun fiyatlarla balık alabilecek. Antalya'da fevkalade kaliteli balık lokantaları var ama burası balık lokantası değil. Balık Çarşısı fikri halkımızın burayı sosyal buluşma noktası olarak göreceği bir mantıkla ortaya çıktı. Burası balık pazarı hüviyetinde. Sebze, meyvenizi de alabileceksiniz. Balığınızı pişirtip evinize de gidebileceksiniz. Aldığınız balığı kilogram fiyatının üzerine porsiyon başına 5 lira ile pişirtip burada da yiyebileceksiniz. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik büyüklükte bir alan burası. Arkadaşlar 'Türkiye'nin en büyüğü' diyorlar. Doğru değilse onların yalancısıyım. Aynı anda 2 bin kişiye hizmet verilebilecek."

Açılışa katılan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Büyükşehir Belediyesinin sadece alt yapı, üst yapı belediyeciliği yapmadığını, sosyal belediyecilik, gelir getirici belediyecilik, kültür belediyeciliğini de çok başarılı bir şekilde yaptığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından tesisin açılış kurdelesi Türel tarafından kesildi. Açılış gününe özel ücretsiz balık ikram edilmesi yoğunluğa neden oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBalık ÇarşısıMenderes Türel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5