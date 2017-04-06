"Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonun üzerinde olur"

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl Antalya'ya gelen turist sayısının 9 milyonun üzerinde olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Türel, Manavgat'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Referandum süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Türel, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin üzerindeki bu imtihanların yüz yıllardır bitmediğini ifade eden Türel, şöyle konuştu:

"Bugün de birçok sınavın eşiğindeyiz. Geçmişte de birçok sınavı milletçe birlik beraberliğimiz sayesinde, aziz milletin feraseti, sağduyusu ile hep başarıyla vermişiz. İnşallah bu milletin birliğine halel getirmek isteyenler, başarılı olmazlar. İnşallah bu millet bugüne kadar olduğu gibi bu devleti dimdik ayakta tutmaya devam eder, çünkü hepimiz aynı kayığın içindeyiz. Devrildiğimizde hepimiz denize düşeceğiz. Ama selametle hızlı bir şekilde hedefe doğru ilerledikçe çok daha mutlu olacağız."

- "Büyük hedeflere koşmalıyız"

Referandum sürecinin siyasi bir süreç ve siyasi bir tercih olmadığının altını çizen Başkan Türel, Türkiye'de ne zaman reformlar, kalkınma hızını artıracak ve kurumları güçlendirecek bir değişime gitseler hep aynı "Cumhuriyet, laiklik elden gidiyor" iftiralarına maruz kaldıklarını ve artık bundan sıkıldıklarını söyledi.

"AK Parti niye böyle bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duydu diye" zaman zaman eleştirildiklerine dikkat çeken Türel, bir nevi böyle eleştiriler doğru olduğunu belirtti. Türel, 15 senedir halkın desteğini almış güçlü bir hükümet ve dünyaca teyit edilmiş, kabul edilmiş güçlü bir liderle birçok sorunu aştıklarını ve çok önemli gelişme kaydettiklerini vurgulayarak, "Rakamlar yalan söylemez, 2003'teki kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolarken, 11 bin doları geçmiş. Bu büyük bir başarı öyküsü. Ama eğer ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2002'den itibaren olsaydı, samimiyetle söylüyorum kişi başına düşen gelirimiz 22 bin dolarlarda olurdu. Azı bulduk diye azla yetinemeyiz. Mutlaka daha büyük hedeflere koşmalıyız." diye konuştu.

Başkan Türel, yasamanın yürütmeye bağlanmayacağını, artık yasanın yürütmenin çıkartacağı kararnamenin üstünde olacağını anlattı. Yasa teklifini hükümetin vermeyeceğini, milletvekilinin vereceğini dile getiren Türel, "Meclis güçleniyor. Ama bunu tabii fikir sahibi olanlar bilgi sahibi olmadan farklı değerlendirebiliyor. 18 maddeyi bir okusanız Cumhuriyetle ilgili bir düzenleme olmadığını, Türkiye'nin sosyal laik bir Cumhuriyet'e bağlı bir hukuk devleti olduğunu, bununla ilgili de başka bir düzenleme olmadığını görürsünüz." ifadesini kullandı.

- "9 milyon turist bekliyoruz"

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Türel, turizm ile ilgili umut verici konuştu. Geçen seneye oranla artı 3 milyon civarında Rus turistin gelmesini beklediklerini söyleyen Türel, Avrupa pazarında da çok fazla bir gerileme olacağını düşünmediğini kaydetti.

Türel, turizmdeki rakipler İspanya ve Yunanistan'ın hemen hemen rezervasyonlarını kapattığını vurgulayarak, Türkiye'nin rekabet edilemez yönünün ise ürün kalitesi ve fiyat dengesi olduğunu anlattı.

Turistlerin, Türkiye'deki fiyatlarla kaliteli hizmeti diğer ülkelerde alabilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oralara hem daha fazla para verip hem yer bulmakta zorlananlar inanıyorum ki son dakikalarda Türkiye'ye bir eğilimde bulunacak. Siyasi gelişmeler turizm hareketini etkiliyor doğru ama bir süre etkiliyor. TÜİK'in bir yetkilisi ile görüşüyorduk kendisi 'Çipras'ın Yunanistan avrodan çıkacak açıklamasından sonra bir tane oda satamamışlar. Ama daha sonra gerginlikler unutulunca gelişmeler unutulunca Yunanistan'ın rekorunu kırdık. Yunanlılar bir tane satamazken kasım-aralıkta Yunanistan rekorunu kırdık.' dedi. Alman ve Hollandalı turistlerde de kayıp olmayacak, Geçen sene 2 milyon Alman gelmişse bu sezon 1,5-2 milyon arası, belki daha üstü Alman turist tahminlerime göre gelebilir. Geçen sene 350 bin Hollandalı turist gelmişse yine 250 bin 300 bin belki üstü olabilir. Geçen sene (Antalya) 6 milyonun üzerinde bir rakamla sezonu kapatmışsak bu sene çok olumsuz bir şey olmazsa 9 milyonun üzerinde olur. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi görüyoruz."









