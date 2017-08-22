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Antarktika'nın mikropları virüslerin evrimine ışık tutabilir

Antarktika kıtasının tuzlu su göllerinde yaşayan mikropların, büyümelerine ve hayatta kalmalarına yardımcı olabilecek DNA moleküllerini paylaştığı keşfedildi.

Antarktika'nın mikropları virüslerin evrimine ışık tutabilir

ANKARA (AA) - Antarktika kıtasında tuzlu su göllerinde yaşayan mikropların, virüslerin evrimine ışık tutabileceği bildirildi.

Sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlanan, Avustralyalı bilim adamlarının 18 ay boyunca yürüttüğü araştırmada, bazı mikropların bünyesinde küçük halkasal DNA molekülleri plazmidleri barındırdığı keşfedildi.

Bilim adamları, ev sahibi hücrede bağımsız olarak türeyebilen plazmidlerin, virüslerin büyümesine ve hayatta kalmasına yardımcı olabileceğini, çalışmanın, virüslerin evrim tarihini aydınlatabileceğini belirtti.

Araştırma ekibinin lideri, UNSW Sydney Üniversitesi'nden Profesör Rick Cavicchioli, Antarktik mikroplarında keşfettikleri plazmidlerin virüsler gibi kılıktan kılığa girdiğini ve hücre çeperinin içine giren proteinler ürettiğini söyledi.

Doktor Susanne Erdmann da keşfin, bazı virüslerin plazmidlerden evrildiği izlenimi uyandırdığını dile getirdi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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Anahtar Kelimeler:
AntarktikaBilimMikropVirüs
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