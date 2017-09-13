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Antik kentte belediye meclisi toplantısı

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Antik Smyrna Agorası'nda yapıldı - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: "Bu bir farkındalık yaratmak, tarihi bölgenin degerlerini anlatmak için yaptığımız bir meclis toplantısıydı" - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Doğan: "Bugün bu merkezi bu hale getiren Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Dönem dönem sivil toplum örgütleri ve belediyeler de bu alanda devam eden kazılara sponsor desteği olmuşlardır"

Antik kentte belediye meclisi toplantısı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı, Antik Smyrna Agorası'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Antik Smyrna Agorası Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, agoranın antik dönemde, yerleşim yerinin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan olduğunu hatırlatarak, meclis üyelerine devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da agoradaki kamulaştırma çalışmalarının kendisinden önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminde başladığını, göreve geldikten sonra bölgedeki yüzlerce binayı kamulaştırdıklarını söyledi.

Kocaoğlu, kamulaştırma çalışmalarını bitirdikten sonra bölgedeki binaları kimsenin burnunu kanatmadan yıktıklarını belirterek, "Hala çalışmalarımız devam ediyor. Kazılara birçok destek verdik. Şu anda 5 milyon lira civarında kazının sürdürülmesi için de destek verip, her ay hesaplarına para yatırıyoruz." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan da tarihi Smyrna Agorası'nın İzmir için önemine değindi.

Agorada devam eden kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütüldüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bugün bu merkezi bu hale getiren Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Dönem dönem sivil toplum örgütleri ve belediyeler de bu alanda devam eden kazılara sponsor desteği olmuşlardır. Bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine ve İzmir Ticaret Odasına teşekkür ederim. Bakanlık bu çalışmaları iyi bir şekilde yürütmektedir. Üniversitelerimiz Bakanlığın desteği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Agora'nın yanında Namazgah ve İkiçeşmelik mahallelerindeki tarihi yerlere de sahip çıkılması gerekir."

Meclis toplantının ardından Aziz Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Smyrna Agorası'nın 2 bin 500 yıllık bir kent yönetim merkezi olduğunu, kentin sorunlarının agorada konuşulduğunu anımsattı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin daha önce 3 kez Agora'da toplandığını dile getiren Kocaoğlu, "4'üncü meclisi de biz bugün burada toplamış olduk. Bu alanın 24 saat yaşayan bir nokta haline gelmesi, önümüzdeki en önemli kalkınma projesi olduğunun altını sürekli çiziyoruz. Bunu tüm kurumlar ve İzmirli hemşehrilerimizle başarmaya çalışıyoruz. Bu da bir farkındalık yaratmak, tarihi bölgenini degerlerini anlatmak için yaptığımız bir meclis toplantısıydı." dedi.

Toplantının ardından Aziz Kocaoğlu ve meclis üyeleri hatıra fotografı çektirip, kazıların devam ettigi alanda incelemelerde bulundu.

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