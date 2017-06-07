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Antik kentte kaçak kazı iddiası

- Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Antik kentte kaçak kazı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşarak, bölgede araştırma yaptı.

Antik kentte kazı yaptığı öne sürülen Cengiz Y'yi (58) gözaltına alan ekipler, şüphelinin yanında bulunan 2 manivela, kürek, çift taraflı kazma, 2 balyoz, 2 demir çivi, eldiven, ip ve nacaktan oluşan malzemelere el koydu.

Cengiz Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaKaçak KazıMuğlaStratonikeia Antik Kenti
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