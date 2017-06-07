Antik kentte kaçak kazı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşarak, bölgede araştırma yaptı.
Antik kentte kazı yaptığı öne sürülen Cengiz Y'yi (58) gözaltına alan ekipler, şüphelinin yanında bulunan 2 manivela, kürek, çift taraflı kazma, 2 balyoz, 2 demir çivi, eldiven, ip ve nacaktan oluşan malzemelere el koydu.
Cengiz Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.