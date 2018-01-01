Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu KAHİRE (AA) - Mısır'da, milattan önce 2 bin ila bin yıllarında hüküm süren Orta Krallık döneminden kalma iki grafiti bulunduğu bildirildi. Mısır Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır-İspanya Ortak Arkeoloji Misyonunun,...

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:53