Antika Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL(AA) - Sirkeci Garı'nda ikincisi düzenlenen Antika Festivali'nde açılan 200'ün üzerindeki standa, antika meraklıları ilgi gösteriyor.

Antikacıların festivalinde körüklü fotoğraf makinesi, daktilo, eski plaklar, gramofon, bakır objeler başta olmak üzere çeşitli değerli eserler antikaseverlerin beğenisine sunuldu. Kapılarını dün ziyaretçilerine açan ve meraklılarından ilgi gören festival, 26 Kasım'a kadar sürecek.

Sirkeci Garı'na gelen Esra Öztürk, "Eğlenceli, samimi, dostça bir ortam. Özellikle hafta sonuna denk gelmesi çok iyi oldu, yoğun çalışma temposundan biraz kurtulup bu ürünlere bakarak tarihe tanıklık ediyoruz." dedi.

Festivalde stant açan 30 yıllık plakçı Zülfü Mangal, "Antika severler geliyor. Özellikle fuara gençlerin ilgisi çok yoğun. Bu beni çok daha mutlu ediyor." diye konuştu.

Festivale ziyarete gelen Antika tutkunu üniversite öğrencisi Emre Tabak da "Birçok ürün beğendim, özellikle en çok ilgimi 100 yıllık gaz lambaları çekti. Hediye almak için çok güzel bir yer. Bence bu güzelliği kimse kaçırmasın." ifadelerini kullandı.