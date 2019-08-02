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AOÇ'den e-PTTAVM'de satışı hedefi

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım: "e-PTTAVM ile soğuk zincir kontrol edilebilir olduğunda süt ürünlerimizi de satışa sunmayı hedefliyoruz"

AOÇ'den e-PTTAVM'de satışı hedefi
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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Genel Müdürü Yener Yıldırım, kuruluşa ait 80'e yakın çeşitte ürünün 22'sini e-ticaret sitelerinden satmaya başladıklarını belirterek, soğuk zincir kontrol edilebilir olduğunda süt ürünlerini de e-PTTAVM'de satışa sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, AOÇ'nin, kurulduğu 1925'ten itibaren tarımsal alanda çalışmalar yürüten bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin e-ticaretteki gelişmeye paralel olarak AOÇ ürünlerinin yurt genelinde daha yaygın ve ulaşılabilir hale getirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yıldırım, bu kapsamda e-PTTAVM yetkililileriyle bir araya gelerek AOÇ ürünlerinin satışına başladıklarını anlattı.

Yıldırım, öncelikle soğuk zincirde çok sıkıntılı olmayan salça, zeytinyağı, sirke ve bal gibi ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "AOÇ'de 80'e yakın ürün çeşidi var. Şu anda 22 çeşit üründe e-ticarete başladık. e-PTTAVM ile soğuk zinciri kontrol edilebilir olduğunda diğer süt ürünlerimizi de satışa sunmayı hedefliyoruz.
Soğuk zincir ve muhafaza konusunda PTT'nin çalışmaları var." diye konuştu.

Yıldırım, AOÇ'nin bugüne kadar ürünlerini Ankara dışında bayilikler aracılığıyla sattığını belirterek, "İzmir, İstanbul, Antalya ve Bursa gibi büyük illerde, lojistik olarak yakın illerde, bayilik sistemiyle olmaya çalışıyorduk. Bayilik sistemi çok zor. Bu yüzden e-PTTAVM ile çalışmaya başladık. Bize e-ticaret yapan firmalardan teklif geliyor. PTT'den çıkacak sonuçlara göre bu ticareti daha da geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

AOÇ dondurmasına talep arttı

Daha modern ve kapasitesi yüksek bir fabrika kurmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, fabrikaları tek bir merkezde toplayacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, dondurma konusunda Ankara piyasasındaki talebe yetişemediklerine işaret ederek, "Dondurmalarımızdaki süt oranı yüzde 95. Özellikle yaz aylarında çok ciddi talep oluyor. Dondurma, çocuklarınıza muhallebi şeklinde yedirebileceğiniz en sağlıklı gıda." ifadesini kullandı.

Dondurmaya özellikle il dışından da talep geldiğini bildiren Yıldırım, "Dondurmamıza geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla talep var. Stick (çubuk dondurma) dediğimiz dondurmaları da inşallah ürün gamına almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, AOÇ'de gezilmesi görülmesi gereken yerler olduğuna da dikkati çekerek, müze ve sergi salonlarının yanı sıra Atatürk Evi'nin de ziyarete açık olduğunu sözlerine ekledi.

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