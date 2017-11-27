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AOÇ kavşağındaki dinozor maketi kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankapark'ın tanıtımı için 2015'te Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kavşağına konulan dinozor maketi kaldırıldı.

AOÇ kavşağındaki dinozor maketi kaldırıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankapark'ın tanıtımı için 2015'te Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kavşağına konulan dinozor maketi kaldırıldı.

Ankapark'ın tanıtımı için AOÇ kavşağına yerleştirildiğinde vatandaşların dikkatini çeken dinozor maketi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü.

Dinozor maketi, belediye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucunda bulunduğu orta refüjden alınarak vinç yardımıyla götürüldü.

Vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izledi.

Muhabir: Sefa Şahin

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ANKAPARKAnkara Büyükşehir BelediyesiDinazor KaldırıldıTürkiye
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