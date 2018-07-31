AOSB'de metrekaresi 150 liraya arsa

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, yatırımcılara alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 lira gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunduklarını belirtti.

AOSB'den yapılan açıklamaya göre, Adana İstihdam Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında AOSB'de gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, toplantıda, istihdam ve üretimin, bölge ve ülke kalkınmasında önemli yeri olduğunu vurgulayarak, İl İstihdam Kurulunun, kent genelindeki kurum ve kuruluşlar, AOSB, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.

Kentte çeşitli alanlarda üretim yapan kesimlerin, İŞKUR ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirildiğini kaydeden Demirtaş, farklı iş kollarında bu konuda bilgi eksikliği varsa, bu sıkıntıyı özel toplantılar yaparak ortadan kaldırmayı düşündüklerini ifade etti.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü de bin 590 hektar alan üzerine kurulu AOSB'de beş kıtadan yatırımcıların bulunduğunu, 434 işletmenin yer aldığını dile getirerek, burada yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Bölgede yatırımcılara uygun fiyatla arsa tahsis ederek istihdamı artırma çabasında olduklarına işaret eden Sütcü, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için sundukları fırsatlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Türk sanayisinin güneydeki üssü konumunda olan AOSB'deki sanayi parsellerimizin toplam alanı 10 bin 748 dönüm. Yatırımcılarımıza tahsis edilebilecek durumda olan ve farklı yüz ölçümlerine sahip 41 sanayi parselimiz bulunmaktadır. Tahsis edilebilecek arsaların toplam alanı ise 438 dönüm. Yatırımcılarımıza alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 lira gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Ülkemizi seviyoruz, istihdam ve üretim için sanayicilerimizi AOSB'de yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Adana İl İstihdam Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın ise denetim, yurt içi işe yerleştirme hizmetleri, işsizlik sigortası, engelli ve hükümlülere yönelik projeler, yeni eğitim planlamaları ve teknik liselerle ilgili bilgiler paylaştı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.