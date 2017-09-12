Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

AP balina avcılığının sonlandırılmasını istedi

- AP üyeleri, Norveç'e "tüm ticari balina avlama operasyonlarını durdurması" çağrısında bulundu

AP balina avcılığının sonlandırılmasını istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Norveç'ten balina avına son vermesini ve Avrupa Birliği (AB) limanlarından balina etinin geçişinin durdurulmasını istedi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda oylanarak kabul edilen tasarıda, Norveç'e "tüm ticari balina avlama operasyonlarını durdurması" ve Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonunun (IWC) moratoryumuna uyması yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca AB Komisyonundan da AB limanları kullanılarak gönderilen balina eti sevkiyatı hakkında bilgi talep edildi.

Balina etinin artık AB limanları üzerinden transit taşınmasının önlenmesi için mümkün olan tüm yolların aranması, gerekirse yasak getirilmesi talebinde de bulunuldu.

- Norveç, 20 yılda 13 bin balina öldürdü

Ticari amaçlı balina avcılığı 1982'de alınan ve 1986'da yürürlüğe giren kararla yasaklanmıştı. Yasağa itiraz eden Norveç, balina avcılığı faaliyetlerini sürdürüyor.

Moratoryumun yürürlüğe girmesinden sonra Norveç, 13 binin üzerinde balina öldürdü. 2017 sezonunda balina kotasını 880'den 999'a yükselten Norveç'in, balina eti ihracatı son yıllarda ciddi artış gösterdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAPAvrupa BirliğiAvrupa ParlamentosuBalinaNorveç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5