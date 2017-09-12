BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Brexit sonrası sandalye dağılımında pan-Avrupa listesine yer verilmesine ilişkin tartışmalarda görüş birliğine varamadı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, İngiltere'nin Mart 2019'da Avrupa Birliğinden (AB) çıkışından sonra sandalye dağılımının nasıl olacağı ele alındı. Hem Yeşiller hem de Liberaller, Parlamentonun, değişik ülkelerden isimlerin aynı listede yarışmasını öngören pan-Avrupa listesi oluşturulması için baskı yapmasını istedi ancak Anayasal İlişkiler Komitesi Başkanı Polonyalı Danuta Huebner, böyle bir değişiklik için yasal dayanağın eksik olduğunu söyledi.

Merkez sağ üyesi Huebner, "Brexit, yani üye ülkelerden birinin AB'den ayrılacağı gerçeği, tüm sürecin yasal ve siyasi kesinliğini ciddi şekilde sınırlıyor." dedi.

Konuyla ilgili Portekizli Sosyalist Pedro Silva Pereira ile bir rapor hazırlayan Huebner, Brexit'in Mart 2019'da gerçekleşmeyeceğine dikkati çekti.

Huebner, "Yasal kesinliğe kadar, yani İngiltere'nin ayrılması kararının yürürlüğe girmesine kadar, herhangi bir İngiliz koltuğunun yeniden dağıtılmasına müsaade edemiyoruz, bu nedenle statükoyu korumayı öneriyoruz." diye konuştu.

- "Tarihi bir fırsatı kaçırıyoruz"

Liberal grubun lideri Belçikalı Guy Verhofstadt ise Huebner'in yasal argümanına itiraz ederek, AP'nin tarihi bir fırsatı kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Verhofstadt, "Bu hayatımda ilk defa oluyor, üye ülkeler şu anda pan-Avrupa demokrasisini kurmamızı istiyor ve biz bunu yapmakta tereddüt ediyoruz." ifadesini kullandı.

Alman Yeşillerden Sven Giegold da aynı görüşleri dile getirerek, Brexit'in, konunun gündeme gelmesi açısından benzersiz bir fırsat sunduğunu, ayrılık sonrası üye ülkelerin de bir metinde anlaşmak zorunda olduğunu vurguladı.

- Macron da destekliyor

AP üyeleri bir anlaşmaya varamasa da pan-Avrupa listesine liderler düzeyinden destek gelmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, böyle bir adımın parçalanmış bir blokta demokrasi ve birliği derinleştireceğini söylemişti. İtalya da bu konuda Fransa'ya destek vermişti.