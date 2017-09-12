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AP Terörle Mücadele Komitesinin üyeleri belli oldu

- Komite, Avrupa Birliği ülkelerinde terörle mücadeleyi ve bu alanda yürütülecek iş birliğini denetleyecek

AP Terörle Mücadele Komitesinin üyeleri belli oldu

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından görevlendirilen Terörle Mücadele Özel Komitesi üyeleri, Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, geçen haziran ayında kabul edilen, terörle mücadeleyi ve bu amaçla üye ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sağlayacak Terörle Mücadele Özel Komitesinde yer alacak 30 ismi onayladı.

Perşembe günü ilk toplantısını yaparak başkan, başkan yardımcıları ve raportörlerini seçecek Komite, bir yıllık süreyle görevlendirildi. AP'den yapılan yazılı açıklamada, bu sürenin gerek görülmesi halinde uzatılabileceği belirtildi.

AB ülkelerinde terörle mücadele kapsamında alınan önlemleri değerlendirme, ülkeler arasında iş birliğinde ortaya çıkan sorunları araştırma ve iyileştirme amaçlı tavsiyelerde bulunma yetkisi olan Komitenin, yine ülkeler arasında istihbarat paylaşımı, yasaların uygulanışı ve adli bilgilerin paylaşımı gibi konulardaki aksaklıkları da rapor etmesi planlanıyor.

Terörle mücadele önlemlerinin temel haklara yansımaları, terörün mali kaynaklarının kurutulması, kara para aklama, terör örgütleri gibi başlıca konulara yoğunlaşacak Komite, AB'nin bu alanda çalışan kurumlarıyla iş birliği yapacak ve üye ülkelerde denetlemelerde bulunacak.

AP Terörle Mücadele Özel Komitesi, 12 aylık görev süresi boyunca iki ayrı rapor yayımlayarak bulgularını ve tavsiyelerini paylaşacak.



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APAvrupa ParlamentosuTerörle Mücadele özel Komisyonu
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