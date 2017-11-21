İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Dünyanın en büyük kıtası olan Asya'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması hepimizin en temel dileğidir. Çatışmaların, zulümlerin son bulması, Asya’nın tüm toplumlarının barış ve kardeşlik içinde yaşaması en temel arzumuzdur." dedi.

Kahraman, Anadolu Ajansı'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Yemek öncesi yaptığı konuşmada, barış ve kalkınmanın birbiriyle bağlantılı kavramlar olduğunu belirten Kahraman, barış olmadan kalkınmanın, kalkınma olmadan da barış halinin sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Genel Kurul'un "Asya’da Barışın ve Kalkınmanın Sürdürülmesi" temasının, hep birlikte düşünülmesi ve üzerinde çalışılması gereken bir tema olduğuna dikkati çeken Kahraman, şöyle devam etti:

"Bugün, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, yoksulluk ve açlık, insani krizler, ayrımcılık, nefret suçları, aşırıcılık, terörizm, hibrit tehditler, siber saldırılar, İslam düşmanlığı gibi pek çok sınamayla aynı anda mücadele veriyoruz. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla, bu çabalarımızı Asya’nın barışı ve kalkınması yönünde birleştirmemiz hepimizin yararına olacaktır. Dünyanın en büyük kıtası olan Asya'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması hepimizin en temel dileğidir. Çatışmaların, zulümlerin son bulması, Asya’nın tüm toplumlarının barış ve kardeşlik içinde yaşaması en temel arzumuzdur."

Kahraman, girişimci ve insani bir dış politika izleyen Türkiye'nin, Suriye, Yemen, Myanmar gibi tüm coğrafyalarda insani krizlerin çözümü için yardım elini uzattığının, sonuç alıcı girişimlerde bulunduğunun altını çizerek, insani dramlar yaşanırken, sürdürülebilir barış ve kalkınmadan söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.





- "Barış ve kalkınma için, terörizmin her türüyle küresel mücadele şarttır"

TBMM Başkanı Kahraman, 21. yüzyılın Asya kıtasının yüzyılı olacağını belirterek, son derece dinamik bir kıta ve küresel ekonomi eğilimlerinin belirlenmesinde etkili olan Asya'nın halklarının çalışkan, üretken, genç ve yenilikçi olduğunu dile getirdi.

Avrupa ve Asya'nın bir parçası olan Türkiye'nin, Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek için Asya-Pasifik açılımını geliştirdiğini hatırlatan Kahraman, şunları söyledi:

"Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerimize büyük önem vermekte, parlamenter ilişkilerimizi geliştirmek için her tür gayreti sarf etmekteyiz. Öte yandan, 27 Kasım-2 Aralık 2016 tarihlerinde Kamboçya/Siem Reap’ta yapılan APA 9. Genel Kurul Toplantısı'nın bildirisinde, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu ve APA'nın söz konusu terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle tam dayanışma içinde olduğu ifade edilmişti. Ayrıca, APA ülkelerinin söz konusu terör örgütüne karşı gereken önlemleri almaları yönünde çağrı yapılmıştı. Bu duyarlılık ve dayanışmadan ötürü, APA'nın kıymetli üyelerine şükranlarımı sunmak isterim. Barış ve kalkınma için, terörizmin her türüyle küresel mücadele şarttır."

Asya'da barış ve kalkınmanın sürdürülmesinin, herkesin ortak yararı olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bunun için gelin birlik olalım. Tüm insanlığın yararına projeler üretelim. Asya'da barış ve kalkınmanın sürdürülmesine ortak katkı sağlayalım. Ortak geleceğimize beraber yön verelim." dedi.

Kahraman, Genel Kurul boyunca "Asya'da Barış ve Kalkınmanın Sürdürülmesi" temasının farklı boyutlarıyla irdeleneceğini belirterek, siyasi ve ekonomik yıldızı her geçen gün daha çok parlayan Asya'da birlikte güzel adımlar atmayı temenni etti.

Bu arada, açılışın ardından bir gazetecinin, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla aldığı karara ilişkin sorusu üzerine Kahraman, "Bilemiyorum, kararı görmüş değilim. Dönelim, bakarız inşallah. Yalnız, rahatsızmış, kendisine şifa diliyorum. Bir şey diyemem, komisyon raporunu görmüş değilim." dedi.

Yemeğin ardından "Kültür Gecesi" etkinliği düzenlendi.