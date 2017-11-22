İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) çok örnek bir tavır sergileyerek, 9. Genel Kurul Toplantısı bildirgesinde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye'yle FETÖ'ye karşı mücadelede tam dayanışma halinde bulunduğunu kayda geçirdiğini belirterek, "Bu vesileyle burada bulunan bütün üye ülkelere, değerli parlamento başkanlarına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Yıldırım, APA 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verdiği öğle yemeğindeki konuşmasında, Asya'nın gelişen ve büyüyen ekonomisinin herhangi bir şekilde bölgesel sorunlarla, krizlerle, kaoslarla sekteye uğratılmaması için özellikle Asya ülkelerinin çok daha sıkı iş birliği içerisinde hareket etmesini önemsediklerini söyledi.

Bu amaca yönelik olarak bilhassa alt yapı, tren ve kara yolları ile hava bağlantılarının güçlenerek devam etmesi için daha çok ortak proje yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, parlamentoların çok daha etkin iş birliği içerisinde çalışmalarının önemli olduğunu, dostluk gruplarının faaliyetlerinin çok daha artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yıldırım, bölgesel ve küresel krizlere karşı en önemli şeyin ticari, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğer ülkeler arasındaki ilişkiler artarsa, sorunlar azalır ve daha fazla refah, daha fazla istikrar olarak sonuç yansımış olur. 21. yüzyılın 'Asya yüzyılı' olarak nitelendirilmesi, tesadüfi değildir. Asya dünyanın, en büyük hem nüfus hem coğrafya olarak bölümüdür. Hızlı kalkınma hamleleri yürüten değişim ve gelişimciliğe açık ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu biliyoruz. Bu, bölgenin, kıtanın gelecek için en büyük kaynağıdır. Tüm Asya'da, özellikle Doğu Asya bölgesinde, barış, güvenlik ve istikrarın korunması, çok ama çok önemli."

Başbakan Yıldırım, Kore Savaşı'nda şehitler, gaziler vermiş bir ülke olarak Kore yarımadasındaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade ederek, tüm ülkelerin bölgesel ve küresel barışı tehdit edecek bu gibi girişimlere karşı itinalı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin önleyici diplomasi ve uzlaştırma konularında uluslararası farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan barış için arabuluculuk girişimine eş başkanlık yaptığını belirten Yıldırım, girişimci dış politika yaklaşımıyla yangın büyümeden buhran kıvılcımlarını söndürmeye çalışmanın herkesin asli görevi olması gerektiğini vurguladı.

- "Ortadoğu her türlü krizle mücadele halinde"

Başbakan Yıldırım, güçlü diplomasi ve etkin arabuluculuk temasıyla 30 Haziran'da 4. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na ev sahipliği yapıldığını, ayrıca 21 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı'yla birlikte üye ülkelerin birinci arabuluculuk konferansının da İstanbul'da gerçekleştirildiğini anlattı.

Asya kıtasının zengin kültürü ve tarihiyle fırsat bölgesi olduğu halde çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu bölgesi terörden etnik bölünmeye, ülkeler arası yıkıcı rekabetten mezhep etkenli çatışmalara kadar her türlü krizle mücadele halindedir. Pek çok terör örgütüyle aynı anda mücadele eden bir ülkenin başbakanı olarak bu konudaki iş birliğimizin hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Asya Parlamenter Asamblesi, esasen bu konuda çok örnek bir tavır sergileyerek, 9. Genel Kurul Toplantısı bildirgesinde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve ülkemizle FETÖ'ye karşı mücadelede tam dayanışma halinde olduğunu kayda geçirmiştir. Bu vesileyle burada bulunan bütün üye ülkelere, değerli parlamento başkanlarına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kendisinin mühendis olduğunu, ömrünün projelerle geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Onun için diyorum ki 'Gelin. birlikte akıllı iş birliği projeleri geliştirelim. Krizlerin olumsuz etkileri yerine ortak noktalar tespit ederek, iş birliğimizi yoğunlaştıralım." dedi.

- İpek Yolu Projesi

Başbakan Binali Yıldırım, sanayi üretiminin, ticaretin kitlesel ölçeklere ulaştığı, küresel rekabetin her geçen gün daha da acımasız hale geldiği bir ortamda, dayanışma ve iş birliğinin tek ama tek çözüm yolu olduğunun altını çizdi.

Akıllı iş birliği mekanizmaları geliştirmenin mecburiyet olduğunu ifade eden Yıldırım, Asya kıtasındaki dinamik nüfus, iş adamlarının heyecanı ve becerisinin, doğal kaynakların zenginliğinin bu hedeflere ulaşmak için en büyük imkan ve avantaj olduğunu kaydetti.

Yıldırım, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni modern İpek Yolu Projesi'nin de böyle bir iş birliğinin ürünü olduğunu belirterek, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi çerçevesinde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması doğrultusunda, Doğu ile Batı arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimin merkezinde bulunan Asya'nın ekonomik ve ticari ilişkilerin odağına yeniden yerleştiğinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye olarak modern İpek Yolu hayata geçirilmesine ilişkin projelere ve girişimlere çok önem verdiklerini dile getiren Yıldırım, 30 Ekim'de Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasında yapılan demir yolunun hizmete alındığını anlattı.

Yıldırım, yine Türkiye-Nahçıvan ve İran üzerinden de yeni bir proje üzerinde çalışıldığını bildirerek, "Bunların amacı Asya, Avrupa arasındaki ihtilafları azaltmak, ihtilafların yerine fırsatları çoğaltmak, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaktır." dedi.

Eylülde yapılan 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun insana odaklanmak, yaşanabilir dünyada herkes için barış ve onurlu yaşam için çaba harcamak temasıyla toplandığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün Asya'da sürdürülebilir barış ve kalkınma için toplanmış olmamız da bu temanın ne kadar önemli olduğunu, bir kez daha gösteriyor. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri; tüm insanlığın, tüm bölgelerin ayrım gözetmeksizin aradaki uçurumun giderilmesine yönelik çalışmalarla beraber kalkınma için çalışmak ve tüm ülkeler için geçerli evrensel hedefleri ortaya koymak olmalıdır. Bu ilkeler çerçevesinde, barış ve kalkınmanın hem Asya'da hem de bütün dünyada sürdürülebilir hale gelmesi için kardeşlik ruhunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor."

Yıldırım, genel kurul katılımcılarına teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.

Yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile APA heyetleri de katıldı.

(Bitti)