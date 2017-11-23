APA 10. Genel Kurulu sona erdi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu, kapanış oturumuyla sona erdi.

APA Türk Delegasyonu Başkanı Burhan Kayatürk'ün başkanlık yaptığı Genel Kurul Oturumu'nda, 2020-2021 dönemi APA Başkanlığı için Pakistan Senatosu aday gösterildi. Pakistan Senatosu'nun 2020-2021 APA Dönem Başkanlığı kabul edildi.

Daimi komitelerin taslak kararları ve 10. APA Genel Kurul Oturumu'nun taslak raporunun kabul edilmesinin ardından APA 10. Genel Kurulu tamamlandı.

Genel Kurul'da kabul edilen İstanbul Deklerasyonu'nda, DEAŞ'a karşı mücadelede Irak ve Suriye halklarının iş birliğinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Rakhine Eyaleti ile özellikle Rohingya'daki insanlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar ve insan hakları ihlalleri için şeffaf bir araştırmaya acilen ihtiyaç duyulduğu; Kofi Annan Komisyonu Raporu'ndaki öneriler doğrultusunda uzun vadeli olarak göçmenlerin ve yerlerinden edilen insanların güvenli şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Myanmar Hükümeti'nden, Rakhine Eyaleti'ne insani yardım için Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra lokal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil, güvenli ve engelsiz giriş sağlaması talep edildi.

Myanmar, Suriye, Yemen ve Irak'a insani yardım sevkıyatının engelsiz sağlanması gerektiği belirtildi.

Irak'ın toprak bütünlüğünün öneminin altı çizilerek, üye devletlere Irak Parlamentosuyla dayanışmalarını gösterme çağrısında bulunuldu.





- "Türkiye'ye dair çok övücü sözler aldık"

APA Türk Delegasyonu Başkanı Burhan Kayatürk, kapanışın ardından düzenlenen basın toplantısında, genel kurul kapsamında 33 ülkeden gelen parlamenterlerin Asya'daki bütün problemleri masaya yatırarak, çözümlere ilişkin detaylı tartışmalar yaptığını anlattı.

Önceki APA genel kurullarına 42 asil ülkeden en fazla 20-25 ülke katılırken, Türkiye'deki toplantıya 30'un üzerinde devletten parlamenterin katılımıyla rekor kırıldığını belirten Kayatürk, genel kurulda 8 meclis başkanı, 3 meclis başkan yardımcısının yer aldığını kaydetti.

Kayatürk, Türkiye'nin 2 yıllığına APA dönem başkanlığına seçildiğini hatırlatarak, "Milletvekillerinden, meclis başkanlarından ve meclis başkan yardımcılarından Türkiye'ye dair çok övücü sözler aldık. Türkiye'deki demokratik anlayışa, sisteme, Cumhurbaşkanımıza büyük bir hayranlık olduğunu gördük, çıkan her konuşmacı bunu dile getirdi. Pakistanlı konuşmacı Cumhurbaşkanımız için 'Artık Asya'nın da bir aslanı var, o aslan da Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi. Türkiye'ye ve liderine hayranlığı hep birlikte gördük." diye konuştu.

Türkiye'nin APA başkanlığı süresince 2 genel kurul ve 2 başkanlar toplantısı olmak üzere 4 toplantı düzenleneceğini bildiren Kayatürk, genel kurullardan birinin İstanbul'da yapıldığına değinerek, diğerinin Antalya'da başkanlar toplantılarının da Ankara ve Van'da olmasının planlandığını söyledi.

Kayatürk, "APA'nın, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Birliği Parlamentosu gibi hem Asya'nın problemlerini hem de dünyanın problemlerini tartışacak bir platform olmasını istiyoruz. Bu konuda önemli çabalarımız var. Türkiye'nin 2 yıllık dönem başkanlığında, tabiri caizse yeni anayasasını yapacağız ve daha güçlü bir organ haline getirmek için canla başla uğraşacağız. Türkiye'nin AB Parlamentosunda ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesinde önemli bir tecrübesi var. İran uzun süredir bu işin sekreteryasını yapıyor. Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan gibi güçlü aktörler var, onlar da güçlü bir platform olmasını istiyorlar. Birlikte güzel çalışmalar yapacağız." dedi.





- "APA çok daha güzel noktalara ulaşacak"

APA Genel Sekreteri Reza Majidi de APA parlamenterlerinin daha yakın şekilde çalışması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asya için harika bir platform olan APA, parlamenter diplomasi açısından büyük bir role sahip ve tamamlayıcı bir politika izliyor. Genel Kurul'da 33 parlamentodan milletvekilleri çok güzel iş çıkardı ve Asya'daki meselelerle ilgili uzlaşmaya vardı. Önümüzdeki 2 yıl Türkiye dönem başkanı olacak, muazzam diplomatlar çalışacak. Bu sayede APA çok daha güzel noktalara ulaşacak. Bu sayede Asya'daki entegrasyonla ilgili net bir vizyona sahip olacağımıza inanıyorum. Deneyimlerimiz bize, Asya'da bir entegrasyona ulaşmak istiyorsak, Asya parlamentoları olarak sürekli çalışmamız gerektiğini gösteriyor."