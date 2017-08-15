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Apartman sakinlerinden öğrencilere burs

- Tekirdağ'da, apartmanlar sakinlerinin imece usulü topladıkları parayla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıkları "Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesi bu yıl da gerçekleştirilecek

Apartman sakinlerinden öğrencilere burs

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, ''Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor'' projesiyle apartman sakinleri tarafından imece usulü toplanan parayla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle ilçedeki apartman sakinleri maddi imkanları yetersiz üniversite öğrencilerinin eğitimi için bir araya geliyor.

Üçüncü yılına giren ve yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek projede yer almak isteyen apartman ya da toplulukların kayıtları alınmaya başlandı.

Üniversite okuyacak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik çalışmada, apartman sakinleri bir araya gelerek öğrencilere destek sağlıyor.

- "Öğrencilerimize destek zamanı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, projenin şehrin geleceğine yön verecek çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, "Okumak isteyen ancak maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilerimize hep birlikte destek veriyoruz. Bu projede siyah-beyaz, siyasi görüş ya da bizi ayırıcı hiçbir şey yok; birlik olarak öğrencilerimizi geleceğe taşımak var. Şimdi öğrencilerimize destek zamanı. Haydi Tekirdağ çocuklarımızın geleceği için bir olalım. Ufak katkılarla çocuklarımızı geleceğe taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren apartmanlara, "Bu apartman bir öğrenciyi okutuyor" yazılı plaket veriliyor.

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