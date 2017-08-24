Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Apartman yöneticisini vuran kadın adliyeye sevk edildi

- Samsun'da oturduğu apartmanın yöneticisini, kız kardeşini darbettiği, kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle tabancayla yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Apartman yöneticisini vuran kadın adliyeye sevk edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde oturduğu apartmanın yöneticisini, kız kardeşini darbettiği, kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle tabancayla yaralayan kadın, adliyeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde, apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, aidat parasını almak için kiracı olan ve 2 kız kardeşi ile oturan Döne Y'nin kapısını çaldı. Apartman yöneticisi ile kiracı kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, erkek arkadaşına ait olduğu önü sürülen ruhsatsız tabanca ile yönetici Atila'yı sırtından vurdu.

Yaralanan Atila, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Döne Y'nin emniyetteki ifadesinde, "Biz 3 kız kardeş evde kalıyoruz. Yönetici Muhammet Atila eve gelip, aidatı istedi ve 'Bu evde fuhuş yapılmasına müsaade etmem. Eve kimin girip çıktığı belli değil. Her gün farklı kişiler gelip gidiyor.' dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Kardeşimi darbetti." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Döne Y, adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ApartmanGözaltıSamsunTabancaYaralamaYönetici
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5