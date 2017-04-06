AP'den Ukrayna vatandaşlarına vize kararı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna vatandaşlarına Avrupa Birliği'ne (AB) kısa süreli seyahatlerinde vize serbestisi getiren tasarıyı kabul etti.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli seyahatlerinde vize serbestisi ve bu konuyla ilgili hazırlanan tasarı görüşüldü ve oylandı.

Ukrayna vatandaşlarına 90 günden az olmak kaydıyla AB ülkelerine vizesiz seyahat imkanı getiren düzenleme kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak. Buna karşın düzenleme, Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermiyor.

Vize serbestisiyle ilgili raporu hazırlayan AP'deki en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisinin (EPP) Bulgar üyesi Mariya Gabriyel, Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesinin AB'nin doğu ülkeleriyle iş birliği hedeflerinin bir parçası olduğunu belirterek "Kararın Ukrayna'nın AB için kilit öneme sahip bir ortak olduğunu gösterecek güçlü bir mesaj olacağını." söyledi.

Genel Kurulda 75'e karşı 521 oyla kabul edilen düzenleme için 36 üye çekimser oy kullandı.

Ukrayna vatandaşları haziran ayından itibaren vize serbestisinden yararlanabilecekler. Bu tarihe kadar düzenlemenin AB Bakanlar Konseyinin onayından geçip AB resmi gazetesinde yayınlanması gerekiyor.

AB, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi doğu sınırlarında bulunan bazı ülkelere vize serbestisi getirmeden önce "fren mekanizması" olarak adlandırılan ve gerektiğinde uygulamayı durdurmaya yarayacak "Vize Serbestisini Askıya Alma Mekanizması" isimli yapısal bir düzenlemeye gitmişti.



