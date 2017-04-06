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AP'den Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisi kararı

- Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: -“ Bu, Ukrayna’nın Avrupa’nın parçası olduğunun parlak göstergesidir. Lizbon’dan Harkov’a kadar ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu, Avrupa tercihimizin doğru olduğunun ispatıdır”

AP'den Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisi kararı

KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) alınan Ukrayna vatandaşlarına yönelik vize serbestisi kararına ilişkin, “Bu, Avrupa tercihimizin doğru olduğunun ispatıdır.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada Poroşenko, AP Genel Kurulunda Ukrayna vatandaşlarına Avrupa Birliği’ne (AB) kısa süreli seyahatlerde vize serbestisi getiren kararın kabul edilmesini değerlendirdi.

Karara AP’de Rus ve Putin yanlısı partiler dışında büyük destek verildiğini ifade eden Poroşenko, bu kararın serbest dolaşım ve hareket özgürlüğünden daha geniş anlam içerdiğini söyledi.

Poroşenko karara ilişkin, “Bu Ukrayna vatandaşı ve pasaportunun çekiciliği için büyük gurur. Bu, Ukrayna’nın Avrupa ortak medeniyetine ait olmasının sembolüdür. Bu, Ukrayna’nın Avrupa’nın parçası olduğunun parlak göstergesidir. Lizbon’dan Harkov’a kadar ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu, Avrupa tercihimizin doğru olduğunun ispatıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

AP genel kurulunda, Ukrayna vatandaşlarına 90 günden az olmak kaydıyla AB ülkelerine vizesiz seyahat imkanı getiren düzenleme kabul edilmişti. 75'e karşı 521 oyla kabul edilen düzenleme için 36 üye çekimser oy kullanmıştı.

Düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak. Buna karşın düzenleme, Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermiyor.

Ukrayna vatandaşları haziran ayından itibaren vize serbestisinden yararlanabilecekler. Bu tarihe kadar düzenlemenin AB Bakanlar Konseyinin onayından geçip AB resmi gazetesinde yayınlanması gerekiyor.

AB, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi doğu sınırlarında bulunan bazı ülkelere vize serbestisi getirmeden önce "fren mekanizması" olarak adlandırılan ve gerektiğinde uygulamayı durdurmaya yarayacak "Vize Serbestisini Askıya Alma Mekanizması" isimli yapısal bir düzenlemeye gitmişti.

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