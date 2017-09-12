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AP'nin Yunan karikatüristlere sansür uyguladığı iddiası

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunan sanatçıların, Avrupa Parlamentosunda (AP), Roma Antlaşması'nın imzalanmasının 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bir sergiye gönderdiği bazı karikatürlerin, "sert eleştiri içerdiği" gerekçesiyle...

AP'nin Yunan karikatüristlere sansür uyguladığı iddiası

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunan sanatçıların, Avrupa Parlamentosunda (AP), Roma Antlaşması'nın imzalanmasının 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bir sergiye gönderdiği bazı karikatürlerin, "sert eleştiri içerdiği" gerekçesiyle reddedildiği öne sürüldü.

Yunan basınındaki haberlere göre, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) AP Milletvekili Stelios Kuloğlu, Brüksel'de AP'de açılacak bir sergiye, Yunan karikatüristlerin de eserlerini gönderdiklerini belirtti.

Gönderilen, Avrupa Birliğine (AB) yönelik eleştirilerin yer aldığı 28 karikatürden 12'sinin sergiye kabul edilmediğini ileri süren Kuloğlu, Yunan sanatçıların karikatürleriyle ilgili kararı "AP'de görülmemiş bir sansür girişimi" olarak niteledi.

Kuloğlu, konuyla ilgili AP Başkanı Antonio Tajani'ye şikayette bulunacağını belirtti.

Yunan medyası ise benzer sansür girişimlerinin daha önce de yaşandığını, bir süre önce Yunan ve İngiliz sanatçıların Atina'da yaptığı karikatür sergisinin AP yetkililerinin tepkisine neden olduğunu iddia etti.

Yunan "Documentonews.gr" internet sitesi de "Görülmemiş sansür" başlığını kullandığı konuyla ilgili haberinde, "AB, Avrupalı komiserlerin basın hürriyeti konusundaki anlayışını ortaya koyarak, (AB'nin) yapısını ya da uygulanan politikaları eleştirmeye cüret eden yaratıcılara dişlerini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuSansürYunanistan
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