Apple yeni ürünlerini tanıttı

NEW YORK (AA) - Teknoloji devi Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı.

Apple'ın geleneksel "Dünya Geliştiricileri Konferansı" (WWDC) bu sene Kaliforniya'nın San Jose kentinde yaklaşık 5 bin 300 yazılımcının katılımıyla düzenlendi.

Sonbaharda yeni iPhone ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iOS 11 işletim sistemi sayesinde kullanıcıların birbirlerine mesaj atar gibi para transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.

Ayrıca, Apple'ın sesli komut uygulaması Siri'nin, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabileceği vurgulanırken, akıllı saat Apple Watch'ın yeni işletim sistemi olan WatchOS 4'te, sesli komut uygulaması Siri'nin daha geniş rol oynayacağı belirtildi.

Apple'ın masaüstü bilgisayarı olarak bilinen iMac için "macOS High Sierra" adlı yeni bir işletim sistemi duyurulurken, internet tarayıcısı "Safari" sayesinde kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarında otomatik oynayan videoların engellenebileceği kaydedildi.

Şirket, ayrıca, yazılımcıların yeni uygulamalar geliştirebileceği "Metal 2"yi de tanıtırken, bu sayede "sanal gerçeklik" (VR) uygulamalarının da geliştirebileceğini aktardı.

Intel 7'nci jenerasyon işlemciye sahip yeni iMac masaüstü bilgisayarın 21,5 inch (54,6 santimetre) ekrana sahip modelinin 32 GB belleğe, 27 inch (68,8 santimetre) ekrana sahip modelin de 64 GB belleğe sahip olacağı belirtilirken, her iki modelin yüzde 80 daha hızlı grafik işlemciye sahip olacağı bildirildi.

Apple, dizüstü bilgisayarı MacBook'ta da yenilik yaptığını duyurdu.

Buna göre, 13 inch (33 santimetre) ekrana sahip olan MacBook Pro'nun 3,5 GHz hıza, 15 inch (38,1 santimetre) ekrana sahip olan MacBook Pro'nun da 3,1 GHz hıza sahip olacağı kaydedildi.

Apple'ın tableti iPad'in de geliştirildiği aktarılırken, 10,5 inch (26,7 santimetre) ekrana ve 12,9 inch (32,8 santimetre) ekrana sahip yeni iPad Pro'ların arkalarında 12 megapiksel, önlerinde de 7 megapiksele sahip kameraların bulunacağı bilgisine yer verildi.