Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Apple'a "FaceTime" davası

- Teknoloji devi Apple, 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kazada, "FaceTime" uygulamasının sürüş sırasında kullanımını engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suçlanıyor

Apple'a

CALIFORNIA (AA) - Apple'ın kamerayla iletişim uygulaması "FaceTime" kullanan bir sürücünün sebep olduğu kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Moriah Modisette'nin ailesi, Apple'a dava açtı.

Aile, Apple'ı, "FaceTime" uygulamasının sürüş sırasında kullanımını engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suçluyor.

Sanık Garrett Wilhelm'in ölüme sebebiyetten yargılanmasının sürdüğü davada, Apple'ın önemli oranda suçlu olduğu ve Wilhelm'in uygulamayı kullanmasını engelleyebilecekken sorumsuz davranarak gerekli sistemi telefona yüklemediği iddia ediliyor.

Davada, dikkatsiz sürücüleri engelleyen bir sistem için halihazırda patenti olduğu halde Apple'ın bu sistemi iPhone'a yüklemediği belirtiliyor.

Teknoloji devinin patent sahibi olmasına rağmen kullanıma sunmadığı iddia edilen teknolojinin GPS izleme sistemi üzerinden sürücülerin hızına bakarak, yüksek hızla seyreden araçlarda sürücünün mesaj gönderme ya da akıllı telefonun diğer özelliklerini kullanmasını otomatik olarak engellediği belirtiliyor.

Texas eyaletinde 2014'de meydana gelen kazada, telefonunda "FaceTime" uygulaması açıkken yola devam eden sürücü Garrett Wilhelm, Modisette ailesinin bulunduğu arabaya arkadan cipiyle çarpmış ve James ile Bethany çiftinin kızı Moriah hayatını kaybetmişti. Wilhelm, polise verdiği ifadede "FaceTime" kullanırken kaza yaptığını itiraf ederken, kaza alanında yapılan ilk incelemede bu uygulamanın Wilhelm’in iPhone marka telefonunda hala aktif ve açık olduğu görülmüştü.

Apple davaya ilişkin bir açıklama yapmazken, şirketin davaya konu olan "sürücü kilit sistemi" için 2008'de patent başvurusu yaptığı ve 2014'de de patent aldığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AppleCaliforniaDavaFaceTimeIphoneTeknolojiTexas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.