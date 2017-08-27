Ar-Ge ve inovasyona yön verenler zirvede buluşacak

İSTANBUL (AA) - Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından ikinci kez düzenlenen MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisinde Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyona yön veren isimler bir araya gelecek.

MMG’den yapılan açıklamaya göre, 6-7 Eylül’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisinin programı belli oldu.

Türkiye’nin daha hızlı büyüme için ihtiyacı olan Ar-Ge ve inovasyonun tüm yönleriyle ele alınarak yerli ve milli projelerin konuşulacağı ve sergileneceği zirvede, KOBİ’lerin dönüşümünden Türkiye’nin milli gelirini dünyadaki ilk 10 ülkenin seviyesine getirecek yerli yenilik vizyonuna, 2023 hedeflerindeki atılımlardan dünyaya öncülük eden milli teknolojilere kadar önemli konular üzerinde durulacak.

2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisinin açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımı bekleniyor.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu “Bilgi Ekonomisine Geçiş” başlıklı bir konuşma yapacak.

Milli ve yerli Bayraktar İHA’yı tasarlayan ve üretimini yaparak önemli başarılar kazanılmasını sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise “Milli teknoloji Hamlesi”ni anlatacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise “İklim Değişikliği ve Yeşil Teknolojiler” konulu bir sunum gerçekleştirecek.





- Türkiye'nin gelecek vizyonu zirve panellerinde





Zirvenin birinci günündeki ilk panel “Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Milli Projeler” başlığı altında Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin oturum başkanlığında düzenlenecek. Panelde, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taşkın, Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval ve FNSS Pazarlama ve Programlar Direktörü Aybars Küçük milli projeleri ele alacak.

Türkiye’nin “Yerli ve Milli Ulaşım Teknolojileri” panelinin oturum başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yapacak. Panele, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, ALTINAY Grup Teknoloji Başkanı Can Bayar ve Derindere Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol katılacak.

Zirvenin ikinci gününün açılışında Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof .Dr. Durmuş Günay, “Teknoloji ve Yenileşme Felsefesi” üzerine ilham veren bir konuşma yapacak.

İkinci günün ilk paneli ise “Yerel Kalkınma: Teknoparklar ve Sanayi Kümelenmeleri” başlığıyla gerçekleştirilecek. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir’in oturum başkanlığındaki panelde, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek katılacak.

“Enerjinin Depolanması ve Yeni Nesil Batarya Teknolojileri” paneli, MMG Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şen’in oturum başkanlığında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, GE İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, Global Energy Research Partners Strateji ve Araştırma Direktörü Emin Emrah Danış’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna’nın oturum başkanı olacağı “Ar-Ge ve İnovasyonun Finansmanı” panelinde, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı M. Şahin Gök, Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, FIT Solutions Genel Müdürü Koray Bahar ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu sunum yapacak.

“5G Teknolojilerinin Getirdiği Yerlilik ve Yenilik Fırsatları” panelinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın oturum başkanlığında, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, Ardıç Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Kahveci, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, NETAŞ İş Geliştirme Direktörü Mesut Şen konuyu masaya yatıracak.

THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel’in oturum başkanlığındaki “Sivil Havacılıkta Başarılı Yerlileştirme ve Yenilik Hikayeleri" paneline ise TCI Genel Müdürü Çetin Tuğtağ, Kadifeteks’ten Mahir Torsun, Sesa Deri’den Sefa Savranoğlu, THY Teknik’ten Sedat Karakaş, Medel Elektronik’ten Niyazi Sarımaden, CES Kompozit’ten Selçuk Şentürk katılacak.

2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, MMG Başkanı Osman Balta’nın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Zirveye “argezirvesi.com” sitesinden ücretsiz kayıtla katılabilmek mümkün.