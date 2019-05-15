Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

"Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak"

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladık" - "Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz" - "Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçenekleri piyasaya sunulacak"

banner17

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019-2020 eğitim takvimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan ve okullarda nisan ve kasım aylarında iki ara tatil yapılmasını içeren 2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

TÜRSAB'ın Türkiye'deki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için çalıştığını belirten Bağlıkaya, "Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar, bu hedefimize son derece uygun. Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, sömestir tatilinde kış turizminin ön plana çıktığına işaret ederek, yeni tatil planıyla seyahat acentelerinin nisan ve kasım aylarına ilişkin tatil planları hazırlayacaklarını bildirdi.

- "Yaz tatiline negatif etkisi olmaz"

Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçeneklerinin piyasaya sunulacağını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından alınan ara tatil kararı hem öğrenciler hem de veliler için bir nefes alma imkanı sağlayacak. Yeni tatil düzeni ile yaz tatilinin başında ve sonunda birer haftalık kısalma meydana gelse de bunun yaz tatilini negatif etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Erken rezervasyonu kullanarak tatilini planlayanlar hem daha ucuz hem de istedikleri yerde tatil yapma imkanını yakalayacak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2019-2020 Eğitim Ve öğretim Yılı Eğitim TakvimiTÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5