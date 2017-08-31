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Arabalarının lastiği patlayınca yaya olarak kaçtılar

- Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüpheliler, lastikleri patlayınca yaya olarak izini kaybettirdi - Araçta yapılan incelemede 5 bin paketten fazla gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Arabalarının lastiği patlayınca yaya olarak kaçtılar

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan kaçarken de duran araçlara çarparak yola devam eden şüpheliler, lastikleri patlayınca yaya olarak izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölgesinde ring halindeki polis ekibi, şüphe üzerine 01 BJC 68 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheliler, yol üzerinde kendilerini durdurmak isteyen polislerin de üzerine araç sürerek kaçmaya devam etti.

Ekipler, trafikteki araçları durdurarak kaçan aracı yavaşlatıp durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, duran araçlara çarparak bölgeden uzaklaştı. Bu sırada Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyoluna çıkan şüphelilerin aracının arka lastiği patladı. Bir süre daha patlak lastikle yola devam eden şüpheliler, araç yürüyemez hale gelince yaya olarak Organize Sanayi Bölgesi istikametine giderek izini kaybettirdi. Polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

- Araçta kaçak sigara bulundu

Refüje çıkan aracı inceleyen ekipler, bagajda koliler halinde 5 bin paketten fazla gümrük kaçağı sigara buldu. Yapılan incelemenin ardından araç çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına çekildi.

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