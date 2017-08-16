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Araban'daki tarihi köprü restore ediliyor

- Gaziantep'in Araban ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Araban'daki tarihi köprü restore ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Araban ilçesinde bulunan Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon programına alınan tarihi Septimius Severus Köprüsü'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında taban tahkimat taşı döşeme işinin bitmek üzere olduğunu söyledi.

Köprü çevresinde bulunan ve zaman içinde yıkılan sütun ve sütun başlıklarının restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra köprünün değişik yerlerine monte edileceğini aktaran Özdemir, tarihi köprünün çok yakında turizme açılacağını bildirdi. Özdemir, şunları kaydetti:

"Gümüşpınar kırsal mahallesi sınırlarında yer alan tarihi Septimius Severus Köprüsü, Roma İmparatoru Septimius Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 4. Scythica Lejyonu tarafından yaptırıldı. Köprüde yer alan sütunlardan biri İmparator Septimius Severus'a, biri karısı Julia Domna'ya ve diğeri oğulları Geta ile Caracalla'ya adanmıştı. Köprü, antik dönemlerde Dülük ve Zeugma'dan Samsat'a uzanan yol üzerinde önemli bir geçit olarak biliniyor. Kesme taş bloklardan inşa edilen köprünün uzunluğunun 30 metre, yüksekliğinin ise 8 metre. Köprünün restorasyonunun tamamlanmasının ardından bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."


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ArabanGaziantepRestorasyonSeptimius Severus Köprüsü
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