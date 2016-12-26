Arabasının lastiğini patlatıp parasını çaldılar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin 28 bin lirasını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde 3 kişi, takibe aldıkları fındık tüccarı Süleyman H'nin, bankaya para çekmeye girdiği sırada otomobilinin lastiğini patlattı. Söz konusu kişiler, daha sonra Süleyman H'nin trafik ışıklarında yanına yaklaşarak, aracının lastiğinin patladığını ve yardım edebileceklerini söyledi.

Süleyman H'nin aracını durdurması üzerine üç kişiden ikisi yardım etme bahanesiyle aracın yanına geldi. Bu sırada üçüncü şahıs, fındık tüccarına ait aracın ön koltuğunda duran ve içerisinde 28 bin lira bulunan para çantasını alıp, otomobiliyle kaçtı.

Daha sonra parasının çalındığını anlayan Süleyman H, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erenler ilçesinde tespit ettiği şüpheliler S.D, O.D. ve K.Y'yi, kısa süren kovalamacanın ardından çaldıkları parayla gözaltına aldı.

Bu arada şüphelilerin, çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu ve S.D'nin 5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.