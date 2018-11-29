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"Arabuluculuktaki başarıyı, ticari arabuluculuktan da bekliyorum"

- Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer: "Ticari arabuluculuk kanunlaştığında, hem uzlaşma kültürümüz artacak hem de mahkemelerimizde yıllarca süren, bitmek bilmeyen davaların sayısı azalacaktır"

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GAZİANTEP (AA) - Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, arabulucuktaki başarıyı ticari arabuluculuktan da beklediklerini bildirdi.

AK Parti Gaziantep milletvekili Koçer, yazılı açıklamasında, yeni konkordato şartlarıyla, ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartının ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin önümüzdeki günlerde mecliste görüşüleceğini bildirdi.

Söz konusu teklifte kendi imzasının olduğunu ifade eden Koçer, ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olacağının altını çizdi.

İşçi-işveren davalarındaki arabuluculuk sisteminin 1 yıldır yürürlükte olduğunu hatırlatan Koçer, "Arabuluculuktaki başarıyı, ticari arabuluculuktan da bekliyorum. Ticari arabuluculuk kanunlaştığında hem uzlaşma kültürümüz artacak hem de mahkemelerimizde yıllarca süren, bitmek bilmeyen davaların sayısı azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Teklife göre, arabulucu olarak komisyon başkanlıklarınca belirlenen listede yer alan ve tarafların üzerinde anlaştıkları bir arabulucu seçilebileceğini aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Taraflardan birinin mazeretsiz toplantıya katılmaması nedeniyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf davada tamamen haklı bulunsa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu olacak. Bilirkişilik bölge kurullarının personeli, Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek. Söz konusu teklifte konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Rapor, Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanacak. Denetim raporlarını hazırlayanların çalışma şeklinden, denetimlere ve sorumluluklarına kadar her detayın açıkça düzenlendiği teklifle, konkordato talebinde bulunanların gerçek mali durumları mahkemeye sunulmuş olacak."

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