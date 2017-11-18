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Aracın motor kısmına giren kedi uyuşturularak çıkarıldı

- Adıyaman'da otomobilin motor kısmına giren kediyi çıkarmak için vatandaşlar, itfaiye, araç servisi ve veteriner ekipleri seferber oldu

Aracın motor kısmına giren kedi uyuşturularak çıkarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ve veteriner ekiplerinin müdahalesiyle uyuşturulduktan sonra çıkarılabildi.

Merkeze bağlı Altınşehir Mahallesi'nde, Mahmut Y'ye ait 33 EKL 87 plakalı otomobilin motor kısmına kedi sıkıştı.

Hayvanı kurtarmak isteyen vatandaşlar, sonuç alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kediyi çıkaramayınca otomobilin servisinden ekipler çağrıldı.

Servis ekipleri de aracın motoruna bağlı kabloları çıkardı fakat yine başarısız olununca olay yerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde görevli ekipler geldi.

Veteriner ekipleri, kediyi iğne ile uyuşturdu. Hayvan bu sayede motor kısmından çıkarılabildi.

Kurtarılan kedi, tedavi için Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

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