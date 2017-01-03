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Aracındaki hasara bakmak isterken otobüs çarptı

- Konya'da aynı yönde seyrettiği tıra çarptıktan sonra aracındaki hasara bakmak isteyen sürücü, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti - Kazada otobüsteki yolculardan biri de yaralandı

Aracındaki hasara bakmak isterken otobüs çarptı

KONYA (AA) - Konya'da tırla çarpıştıktan sonra aracındaki hasara bakmak için inen sürücü, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ali Sevdan yönetimindeki 01 DIF 47 plakalı kamyon, Konya-Karapınar karayolu Çumra yol ayrımında, Nihat Yüksel idaresindeki 31 K 2924 plakalı tıra arkadan çarptı.

Hasarla atlatılan kaza sonrası aracına bakmak için inen Sevdan'a, Metin Ç'nin kullandığı 47 AH 966 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Tırla otobüs arasında sıkışan Sevdan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otobüsteki yolcu Melik Arlı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Metin Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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