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Aracını cami cemaatinin üzerine süren kişiye tahliye kararı

- Fransa'da mahkeme, Paris'in banliyösü Creteil'de arazi tipi aracını cami cemaatinin üzerine süren kişinin serbest bırakılmasına karar verdi

Aracını cami cemaatinin üzerine süren kişiye tahliye kararı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Creteil bölgesinde geçen haziran ayında arazi tipi aracını cami çıkışında cemaatin üzerine süren kişi, "terör saldırısında bulunmadığı ve saldırıyı dini bir motifle gerçekleştirmediği" belirtilerek serbest bırakıldı.

Creteil Mahkemesi, aracını Creteil Camisi çıkışında cemaatin üzerine süren ve video kayıtlarında aynı gün aracıyla caminin çevresinde çok sayıda tur attığı ortaya çıkan 43 yaşındaki saldırgan hakkında kararını verdi.

Savcılığın "dini aidiyeti nedeniyle bir kişiyi veya grubu öldürme teşebbüsü" istemini işleme koymayan mahkeme ayrıca Creteil Camisi yönetiminin soruşturmanın "terör kastıyla öldürme teşebbüsü" üzerinden yürütülmesi talebini de reddetti.

Mahkeme, şizofreni hastası olduğu bildirilen saldırganın tedavisini devam ettirmesi, Creteil Camisi'ne bir kilometre mesafeden fazla yaklaşmaması ve düzenli olarak polis merkezine gidip imza vermesi gibi koşulları yerine getirmesi karşılığında serbest bıraktı.

Daha önce 2006 ve 2007 yıllarında şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen saldırgan, söz konusu olaydan sonra yeniden hastaneye yatırılmıştı. Geçen hafta cuma günü hastaneden çıkan saldırgan hakkında savcılık, "başkasının hayatını tehlikeye atmak ve başkasının malına zarar verme teşebbüsünden" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Le Parisien gazetesi ise saldırganın 12 yıldır Fransa'da yaşayan bir Ermenistan göçmeni olduğunu yazdı.

Creteil'de 29 Haziran akşamı gerçekleşen saldırıda aracın, cami önündeki bariyerlere takılması sayesinde ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Camiye Araçlı SaldırıCreteil CamisiFransa
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