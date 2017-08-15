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Aracıyla köpeği ezen sürücünün ehliyetine el konuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da aracıyla köpeği ezen sürücünün ehliyetine el konuldu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kepez ilçesinde kullandığı otomobille köpeği ezdiği belirlenen E.K. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları...

Aracıyla köpeği ezen sürücünün ehliyetine el konuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da aracıyla köpeği ezen sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kepez ilçesinde kullandığı otomobille köpeği ezdiği belirlenen E.K. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma ve 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunlarına muhalefet suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesinde istinaden sürücünün ehliyetine el konulduğu kaydedilen açıklamada, "Sürücü E.K, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce tam teşekküllü sağlık raporu aldırılarak, psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sürücü olup olamayacağı konusunda rapor verilmesi amacıyla görevliler refakatinde İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilmiştir." bilgisi verildi.

Kepez ilçesinde 17 Temmuz'da, İ.T'ye ait otomobili kullanan E.K, Ünsal Mahallesi'ndeki sokakta yolun sağındaki köpeği ezmiş, olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

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AntalyaEhliyetKopek
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