Aracıyla köpeği ezen sürücüye idari para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da aracıyla köpeği ezdiği belirlenen sürücüye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bin 97 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kepez ilçesinde 17 Temmuz'da bir köpeğin otomobille ezilerek öldürülmesiyle ilgili adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili Antalya Valiliğine şikayette bulunduklarını belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliğin görevlendirdiği Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün hazırladığı evrak doğrultusunda Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptı. İnceleme sonucunda araç sürücüsü E.K'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bin 97 lira idari para cezası kesilerek tebliğ edildi."

Kepez ilçesinde 17 Temmuz'da, İ.T'ye ait otomobili kullanan E.K, Ünsal Mahallesi'nde bulunan sokak üzerinde yolun sağındaki köpeği ezmiş, olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.