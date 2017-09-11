Araçlar, nehirden salla geçiriliyor

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasından geçen Ceyhan Nehri'nde hizmet veren sallar, karşı kıyıya kısa sürede ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Nehirde araçların geçişi için hizmet veren sal, iki kıyı arasındaki ulaşımı kısa sürede sağlaması nedeniyle tercih ediliyor.

Yumurtalık ilçesindeki Kırmızıdam ile Karataş ilçesindeki Kızıl Tahta Mahallelerini Ceyhan Nehri ayırıyor.

İki mahalle arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün 10 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle bu bölge arasında yıllardan bu yana karşıya geçiş salla yapılıyor.

Karşıya geçmek için bekleyen araçlar, kıyıya yanaşan ve geçişin kolay olması için düz yapılan sala geçiriliyor. İki aracın yüklenebildiği sal karşıya geçiyor. Bu sırada isteyen araç sürücüsü sal üzerinde bulunan kanepelerde oturabiliyor.

Yumurtalık ilçesi Kırmızıdam Mahallesi ve çevre köylerden Adana'ya gitmek isteyenlerin yolu sal sayesinde 25 kilometre kısalıyor.

Nehir üzerinde sal taşımacılığı yapan üç çocuk babası Yusuf Kaya, yaklaşık 150 yıldır ailesinin bu iş sayesinde geçimini sağladığını aktardı.

Eskilerden bu yana kullanılan tahta salı geliştirerek daha güvenli olması için yeniden düzenlediğini ifade eden Kaya, "Sala metal aksam yaptık. Ceyhan Nehri yaklaşık 10 mahalleyi kapsıyor. Vatandaşların nehrin karşısına geçebilmesi yaklaşık 4 dakika sürüyor." diye konuştu.

Kaya, salda, suya yön veren bir dümen ve halatlı vinç olduğunu kaydetti.

Yaptıkları hizmetten karşıya geçmek isteyen vatandaşların çok memnun kaldığını dile getiren Kaya, bu sal sayesinde zamandan ve araçların yakıttan tasarruf ettiğini söyledi.

Salçalık biber taşımacılığı yapan Mehmet Ulutaş, bu yolu sıkça kullandığını ve sal sayesinde ulaşım süresinin kısaldığını vurguladı.

Karşıya geçiş için salı kullanan Mehmet Kaya da bu yolculuğun herhangi bir tehlikesinin olmadığını savundu.



